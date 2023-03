Un forum de l’apprentissage avec le CDG 77 à Lieusaint

C’est dans le cadre du renouvellement de sa convention avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) que le Centre de gestion de Seine-et-Marne (CDG 77) organise ce forum de l’apprentissage. Celui-ci comptera de deux temps forts.

Le premier aura lieu dans la matinée et sera constitué par un job dating, qui permettra aux employeurs publics du département de rencontrer des travailleurs en situation de handicap en recherche de contrat d’apprentissage et de participer ainsi à leur insertion professionnelle. La mission handicap du CDG 77 et l’association Capemploi 77 ont effectué un recensement des offres adapté aux besoins exprimés par les collectivités. Ce job dating sera suivi, l’après-midi (13 h 30-17 heures) par un temps d’échange entre étudiants en recherche d’un contrat d’apprentissage et employeurs publics.

De nombreux acteurs présents

Des collectivités (Département de Seine-et-Marne, villes de Melun, Pontault-Combault, Ozoir-la-Ferrière et Pringy), des établissementspublics(Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, Maison départementale des personnes handicapées…) et des organismes de formation (UTEC, UPEC, GRETA, IRTS…) seront également présents.

Par ailleurs, le service emploi et compétences territoriales du CDG 77 représentera les employeurs publics ne pouvant pas être présents et fera la promotion de leurs offres d’apprentissage.

Centre de gestion de Seine-et-Marne : 10, Points de Vue, Lieusaint. Entrée libre.

