Un fonds national de 10 Millions d'euros en faveur des recycleries et des ressourceries

Face à la crise sanitaire, certaines structures essentielles de l'économie sociale et solidaire (ESS) connaissent des difficultés financières mettant en péril la poursuite de leurs activités. Pour les soutenir, l'État met en œuvre, via l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), un dispositif exceptionnel de 10 millions d'euros. En Île-de-France, 1,4 million d'euros d'aides vont bénéficier à 37 structures employant près de 1 500 salariés. Ces aides sont comprises entre 5 000 et 187 000 euros. Arile, la ressourcerie de Meaux, a reçu 13 825 euros.

Les recycleries et les ressourceries permettent d'allonger la durée de vie des objets tout en créant des emplois. Elles offrent aux habitants la possibilité d'acquérir des biens à des prix réduits. Ces structures jouent un rôle de premier plan pour soutenir des modes de consommation plus responsables. Leur action est essentielle pour atteindre les objectifs fixés par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

Les aides allouées, permettant de sécuriser la trésorerie des structures, ont été calculées sur la base d'une évaluation de la variation du chiffre d'affaires due à la crise sanitaire et des aides de l'Etat déjà reçues. Cette subvention exceptionnelle sera complétée par des actions de soutien complémentaires au cours des deux prochaines années. Quinze appels à projet pour soutenir l'ESS, notamment, ont déjà été lancés à la fin de l'année 2020.