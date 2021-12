Un été culturel mis en place par la Ferme du Buisson

De la danse à l'installation plastique, en passant par la musique et le cinéma, le programme se déploie pendant plus d'un mois dans les parcs et jardins, sur les places des villes mais également dans les Ehpad ou les centres de loisirs. Dans un but de détente, différents styles de musique viendront réveiller vos oreilles : musique classique, musique de chambre – duo de guitare et de violon -, musiques du monde, chants polyphoniques. Également deux spectacles chorégraphiques encadré par le chorégraphe et auteur des pièces Mickaël Le Mer seront interprétés dans les différentes villes Seine-et-Marnaise. Mais ce n'est pas tout, un cinéma en plein air est prévu, une lecture familiale ainsi qu'une installation paysagère viendront fournir cette programmation culturelle.

Allée de la Ferme – Noisiel

Tél. : 01 64 62 77 00