Un espace naturel sensible dédié au sport lancé

Après un premier rallye des élèves du collège Robert-Doisneau de Dammarie-les-Lys, le Département a officiellement lancé le premier des dix espaces sensibles ambassadeurs dédié aux loisirs sportifs. À cette occasion, de nouveaux équipements à destination des coureurs, vététistes, et promeneurs ont été dévoilés. Les premiers profitent désormais d'un nouveau parcours balisé de 5 km d'agrès et de repères pour leurs séances de fractionné, les deuxièmes peuvent traverser cet ENS pour rejoindre le tour du massif de Fontainebleau, et les troisièmes peuvent élucider une énigme grâce à l'application Balade branchée, qui permet de découvrir le bois de la Rochette de manière interactive.

D'une surface de 160 hectares, cet ENS situé sur les communes de Dammarie-les-Lys et de La Rochette a ouvert au public en 2009. Il forme une continuité avec la forêt domaniale de Fontainebleau.

Ce lancement s'inscrit dans une nouvelle politique du Département visant à renforcer l'attractivité des espaces naturels sensibles et à permettre que les Seine-et-Marnais se les réapproprient. « Nous avons décidé de revaloriser autrement ces dix sites ambassadeurs, en insistant sur les loisirs sportifs, les loisirs récréatifs, le patrimoine et la culture, et la nature », a indiqué le président du Conseil départemental, Patrick Septiers, pour qui ces aménagements permettent de « repenser notre rapport à la nature ».