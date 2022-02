Un espace France services à La Poste de Torcy

Huit antennes de services publics (Caf, Assurance maladie, Assurance retraite, Finances publiques, ministères de l’Intérieur et de la Justice, Pôle emploi et Mutuelle sociale agricole) sont désormais regroupées dans un guichet unique au sein du bureau de Poste de Torcy. Trois référents ont été formés pour accompagner les visiteurs, des équipements informatiques (ordinateur, tablette, imprimante et scanner) sont mis à disposition et un accès Internet est en libre-service. Outre Torcy, le Groupe La Poste a ouvert quatre autres structures France Services à Jouy-le-Châtel, Juilly, Longueville et Rebais. Son ambition est de participer au maintien des services publics sur tout le territoire, de développer des liens de proximité avec ses clients et de réduire la fracture numérique.

A Torcy, il est désormais possible d’établir une carte grise, de faire une demande d’allocation personnelle au logement ou bien de remplir sa déclaration de revenus. Les clients ont également la possibilité de s’entretenir avec un expert dans un espace confidentiel, en présentiel ou en visio-conférence. Chaque structure France Services est ouverte au moins cinq jours par semaine sur une amplitude minimale de 24 heures hebdomadaires avec une présence d’au moins deux personnes polyvalentes. Au total, 370 bureaux de poste sont labellisés France Services sur tout le territoire national.

4, allée Gaston-Defferre, Torcy. Ouverture : du lundi au jeudi (9h-12h et 13h-16h30), le vendredi (9h-12h et 13h-15h30) et le samedi (9h-12h).