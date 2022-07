Un escape game au château de Blandy-les-Tours

Cet escape game est ouvert aux visiteurs âgés à partir de 8 ans. Il leur propose de voyager au cœur du Moyen Âge. Entre amis ou en famille, résolvez les énigmes de “l’agence du temps missions 1328” et partez à la rencontre des différents personnages qui ont participé à l'Histoire du château.

Nous sommes en 2050. Vous avez été appelé à la suite d'un conflit relatif à l'Histoire du château, dont la propriété fait désormais doute. Il semblerait qu'un déviant temporel perturbe la Guerre de Cent ans et son influence sur les lieux. Vous allez être répartis en plusieurs équipes et déployés à différentes périodes de ladite guerre.

Votre objectif ? Faire en sorte que tout se passe comme l'Histoire l'a voulu sans vous faire repérer !

Tarifs : 60 euros (famille), 22 euros et 15 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. Ouvert tous les lundis, mercredis, jeudis et vendredis (sessions à 10h et 11h40).

Renseignements : www.chateau-blandy.fr