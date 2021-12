Canicule : la préfecture de Seine-et-Marne rappelle

Préfecture : Recommandations en cas de forte chaleur

Elles concernent particulièrement les personnes fragiles : écoutez et/ou lisez régulièrement les informations et prévisions météorologiques ; si vous êtes particulièrement vulnérable, dépendant pour les actes de la vie quotidienne, prévenez votre entourage ; si, dans votre entourage, vous connaissez une personne particulièrement vulnérable (personne âgée, personne isolée ...), organisez son soutien ; si vous, ou une personne de votre entourage, souffrez d’une maladie chronique et/ou suivez un traitement médicamenteux au long cours et si vous n’avez pas consulté récemment votre médecin traitant, demandez lui conseil ; si votre habitat est mal adapté à la chaleur (étage élevé, habitat mansardé, absence de volets...), prévoyez si possible de vous rendre régulièrement dans un endroit frais ou climatisé ; évitez de sortir à l’extérieur aux heures les plus chaudes (11h - 21h) et restez à l'intérieur de votre habitat dans les pièces les plus fraîches et au mieux, dans un espace rafraîchi (réglez alors votre système de rafraîchissement 5°C en dessous de la température ambiante) ; si vous devez sortir, portez un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de préférence de couleur claire ; prenez régulièrement dans la journée des douches ou des bains frais, sans vous sécher ; buvez régulièrement et sans attendre d’avoir soif, au moins un litre et demi à deux litres par jour, sauf en cas de contre-indication médicale (en cas de fortes chaleurs, il faut boire suffisamment pour maintenir une élimination urinaire normale) ; ne consommez pas d’alcool qui altère les capacités de lutte contre la chaleur et favorise la déshydratation ; évitez les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, colas) ou très sucrées (sodas) car ces liquides sont diurétiques ; évitez les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sports, jardinage, bricolage...).