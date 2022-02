Un entrepreneuriat dynamique à Grand Paris Sud

C’est un record. Malgré la crise sanitaire, l’année 2021 a été marquée par la création d’un million d’entreprises en France. L’écosystème déployé par la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud n’a pas échappé à ce phénomène avec 5 251 projets concrétisés. Une véritable dynamique a, en effet, accompagné porteurs de projets et repreneurs du territoire.

Start-up, auto-entreprise ou PME-PMI : chaque année, l’agglomération GPS et son partenaire Initiative France permettent aux apprentis-entrepreneurs des 23 communes du territoire de passer du rêve à la réalité. Premier réseau associatif d’accompagnement et de financement des entrepreneurs, Initiative France dispose de deux antennes en Essonne et en Seine-et-Marne. Celles-ci accompagnent et conseillent les candidats à la création d’entreprise. Elles financent également leurs projets (création, reprise ou développement) grâce notamment à un prêt d'honneur à taux 0 (aucune garantie demandée). Destiné à renforcer l’apport personnel et les fonds propres, ce prêt est octroyé par un “Comité d'agrément" constitué de membres bénévoles (chefs d'entreprises ou experts de l'entrepreneuriat comme des banquiers, des experts-comptables ou des juristes). Cet accompagnement s’établit sur la durée.

Chaque antenne du réseau Initiative France réunit également des bénévoles et des permanents engagés au service des futurs entrepreneurs. Les échanges entre les deux parties contribuent à valoriser la diversité des activités et de booster la notoriété des jeunes pousses.

« La règle de base est de ne pas rester seul, affirme Alexandra Margerie, responsable Développement entrepreneuriat chez Initiative Essonne. Vous devez vous entourer de professionnels et des principaux acteurs du territoire (Chambre de commerce et d’industrie, Chambre de métiers et de l’artisanat…). Rencontrer des réseaux d’entrepreneurs pour comprendre les péripéties et les difficultés survenues lors du lancement de sociétés est instructif et bon pour le moral. »

Parmi les 21 entreprises accompagnées et financées l’année dernière par GPS et Initiative France, on peut citer notamment Active Tôlerie (tôlerie industrielle) à Combs-la-Ville, Boul’Ange (boulangerie) à Vert-Saint-Denis et La Lampe Magique (restaurant oriental) à Moissy-Cramayel.

Renseignements : www.initiative-mvs-sud77.fr