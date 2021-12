Un ensemble intergénérationnel inédit à Emerainville

Il s’agit de la première résidence Senioriales intégrée dans un programme intergénérationnel. L’ensemble immobilier est relié par un espace de vie commun où les résidents partageront les services relatifs à l’accueil, la sécurité et l’entretien du parc. Le régisseur, garant du lien social et des animations, facilitera l’échange et la solidarité entre les différentes générations. La résidence est composée de 102 appartements (du T1 au T3) proposés à la vente et à la location. Elle s’intègre à un programme de 30 appartements et 8 maisons destinées aux jeunes et aux familles.

Les Senioriales d’Emerainville font partie d’une nouvelle génération de résidences services seniors qui ouvriront leurs portes au printemps. En gardant le principe fondamental des services à la carte, le choix des prestations s’élargit :

- Les résidents propriétaires de leur logement ou les locataires d’un appartement non meublé pourront bénéficier de formules « Liberté » comprenant une gamme de services dont la téléassistance, le ménage et d’autres prestations, ainsi que de la possibilité de prendre les repas sur place le midi et le soir.

Une dizaine de T3 sont à la vente entre 277 900 et 396 400 euros, tandis que les T2 non meublés sont proposés à partir de 875 euros par mois charges comprises.

- Les locataires de logements meublés pourront opter pour des formules «Sérénité» intégrant - outre le loyer et les charges - l’eau, l’électricité, un pack assistance, le ménage et à leur convenance, les repas du midi et du soir. Le loyer des appartements meublés varie en fonction des services associés. Exemple : 2 843 euros par mois pour un T2 toutes charges comprises et en pension complète pour deux personnes.

© senioriales

L’ouverture de la résidence Senioriales marque le début de la commercialisation locative des appartements des Résidiales qui se déclinent en 30 appartements du T1 au T3 et 8 maisons de ville de 58 m2. Les habitants pourront bénéficier de services spécifiques tels que la garde d’enfants, l’aide aux devoirs, la promenade des animaux domestiques... Remède efficace aux maux de notre société, les résidences intergénérationnelles ont de beaux jours devant elles.