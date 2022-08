Un enfant de trois ans se noie au Mesnil-Amelot

C’est au cours de cette soirée festive que l’enfant a échappé à la surveillance de ses parents, alors qu’ils assistaient à un mariage dans la salle des fêtes de la commune du Mesnil-Amelot, à une soixantaine de mètres de la mairie. Le garçonnet a traversé les jardins de la salle de fête et la rue. Il a dû ensuite escalader le bassin non clôturé présent dans l’enceinte de la mairie. C’est sans doute à ce moment-là qu’il s’est noyé. Malgré l’intervention des pompiers, cet enfant de trois ans n’a pu être ranimé. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les causes précises de cet accident dramatique.