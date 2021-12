Un éco-hammam dédié aux handicapés à Meaux

Baptisé “M’eaux SPA 77“, il est entièrement équipé pour accueillir les personnes handicapées. Conçu par Abdelkader Tadjer, cet établissement dispose de deux salles de soins (une pour les personnes valides et une autre pour les personnes handicapées), un sauna, une pièce consacrée au soin des pieds et une grande salle de hammam ayant une capacité de 20 places. Abordables, les prestations sont accessibles au plus grand nombre : 25 euros pour une séance d’1 h 30 de hammam et 70 euros pour un modelage d’une heure à la pierre chaude (soin le plus cher). L’aspect écoresponsable de ce hammam se traduit par un équipement le moins énergivore possible, une sensibilisation à la ressource en eau, des produits bios et une restauration basée sur les circuits courts.

Eco Handi Hammam : 8, rue Georges Claude, Meaux. Ouvert du mardi au dimanche (9 heures-21 heures). Tél. : 01 60 38 43 40. contact@ecohandihammam.fr. Réservation obligatoire.