Un e-lab ouvre ses portes à Coulommiers

Pour disposer d'un espace de travail situé à proximité de leur domicile ou d'un lieu de rendez-vous, les professionnels qui le souhaitent, pourront faire usage des locaux de manière flexible.

« À travers ce projet, la communauté de communes répond à de multiples enjeux en matière d'attractivité économique d'abord mais aussi de développement durable et plus généralement d'amélioration de la qualité de vie des habitants », précisent Franck Riester, président du Pays de Coulommiers, et Bernard Jacotin, vice-président au développement économique. Ce nouvel espace de travail a en effet pour objectifs la réduction des déplacements quotidiens pour les salariés se déplaçant vers l'ouest de la Région Île-de-France, la création d'espaces de télétravail performants et adaptés aux besoins des entreprises, salariés et travailleurs nomades et l'émergence d'espaces de formation à distance.

Grâce à un badge, les coworkers pourront accéder 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 à cet espace d'environ 350 m² composé de 14 bureaux fermés pour une à deux personnes, un espace de coworking, une salle de réunion de 10 à 12 places, une kitchenette, ainsi que des services : du très haut débit grâce à la fibre optique, de la domiciliation, de la reprographie… Une animatrice sera présente du lundi au vendredi, de 9 h à midi et de 14 à 18 h, et sera chargée de la gestion des réservations et de l'organisation d'événements pour les utilisateurs du site. Des tâches de secrétariat pourront également lui être confiées.