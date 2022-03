Un “Dressing collectif“ à Westfield Carré Sénart

Déposer ses vêtements et des accessoires qu’on ne porte plus pour leur donner une seconde vie. C’est ce que propose l’opération solidaire “Dressing collectif“ organisée à Westfield Carré Sénart. Il sera possible de repartir avec des articles pour deux euros ou de réaliser un don supplémentaire. L’intégralité des recettes seront reversées à des associations locales. Les mercredis et les week-ends, des micro-entrepreneurs, spécialisés dans le domaine du recyclage et du développement durable, animeront des ateliers.

Du 8 au 24 avril (11h-18h), porte 6, niveau 1 (en face de l’entrée des Galeries Lafayette).