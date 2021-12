Un documentaire pour lutter contre le harcèlement scolaire

Dans ce documentaire, la parole est donnée aux jeunes adultes ou adolescents ayant été victimes de harcèlement scolaire. Ils témoignent de leur parcours et de la spirale du harcèlement. Parents, représentants du monde associatif et de l’Education nationale s’expriment également. Le Département a souhaité utiliser l’art au service d’une cause. Les chorégraphes et danseurs de la compagnie seine-et-marnaise Art Move Concept ont réalisé une chorégraphie pleine de sens pour illustrer ce qu’est le harcèlement scolaire et comment lutter contre ce fléau. L’objectif de cette opération est de permettre aux différents protagonistes de témoigner afin que leur expérience soit libératrice et porteuse d’espoir.

Réalisé par Chlorofilm, une société seine-et-marnaise, ce documentaire sera diffusé sur les canaux digitaux de la collectivité (sites internet et réseaux sociaux) et lors de projections-débats dans les collèges notamment. Ce film sera également utilisé comme outil de sensibilisation pour les élèves dans le cadre de projets pédagogiques.