Un dépistage du diabète organisé par le Lions Club de Provins

C'est sous une atmosphère quelque peu chargée par la menace du nouveau coronavirus que s'est tenu le premier événement du Lions Club de Provins/Nangis/Bray-sur-Seine depuis le confinement. " Cette deuxième édition a montré que l'opération Lider diabète sera à l'avenir une opération phare pour notre club, pour son utilité publique mais aussi pour notre engagement dans la lutte contre cette maladie ", a tenu à souligner Fatouma Diouf, présidente de ce Lions Club.

Si la fréquentation du forum provinois des associations a baissé cette année, son maintien, comme l'a souligné le maire de Provins, Olivier Lavenka, était l'occasion de donner le signal aux associations, aux acteurs locaux, et à la population que la vie doit continuer au-delà de cette pandémie.



"Au total, 265 personnes ont défilé dans notre stand pour bénéficier gratuitement d'un test de dépistage du diabète, avec deux personnes présentant un taux anormalement élevé, et d'autres avec des taux inquiétants ", a indiqué Fatouma Diouf, qui a finalement tenu à remercier tous les participants et à leur donner rendez-vous l'année prochaine, en espérant toutefois que le Covid-19 ne soit plus de la partie.

Un axe prioritaire

Depuis onze ans, l'association L.I.D.E.R. Diabète, lancée par des membres du Lions Club, organise des journées de prévention et de dépistage du diabète entièrement gratuites et destinées au grand public. En effet, le Lions Club international fait de la lutte contre cette maladie l'une de ses priorités depuis 1984.

L'association a pour objectif de dépister les personnes à risque puis de les conduire vers des structures de prise en charge, lors de dépistages dits « communautaires » organisés par des Clubs Lions, auprès du grand public, sur des sites dédiés. Mesures de glycémies capillaires, modélisations du risque, introduction des personnes dans une filière de diagnostic et de prise en charge, information sur le diabète et ses risques, formation aux actions... Telles sont les axes de travail de cette association.