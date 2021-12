Un département réservoir d'eau

Il s'agit de l'une des sources d'Eau de Paris, l'opérateur public en charge de la production et de la distribution de l'eau de la capitale. Cette visite lui a permis d'échanger sur la stratégie biodiversité et l'entretien écologique des sources, notamment avec des agents du service de protection de la ressource et de la biodiversité d'Eau de Paris. La ministre a pu également écouter les témoignages d'élus locaux et de partenaires agricoles. Un peu plus tôt, Emmanuelle Wargon s'était rendue dans les locaux d'Eaux de Paris à Montigny-sur-Loing, où elle a pu assister à une présentation du rôle des ressources souterraines dans l'alimentation de Paris et du vecteur Loing. Elle a pu échanger sur la stratégie générale de protection de la ressource d'Eau de Paris.