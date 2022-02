Un CRTE ambitieux pour Moret Seine et Loing

La Communauté de communes Moret Seine et Loing (CCMSL), qui fêtera son 50e anniversaire le 16 avril prochain, a d’ores et déjà reçu un beau cadeau d’anniversaire. Le 27 janvier dernier, le contrat de relance et de transition écologique (CRTE), signé pour une durée de six ans avec l’État, représenté par le préfet de Seine-et-Marne, Lionel Beffre, va lui offrir de grandes perspectives.

Regroupant 23 communes et comptant 38 818 habitants, l’intercommunalité présidée par Patrick Septiers, l’ancien président du Département, s’apprête, en effet, à percevoir la coquette somme de 21 millions d’euros, dans le cadre de ce CRTE. De quoi mettre en œuvre près d’une quarantaine de projets (37 exactement), plus vertueux les uns que les autres. Comme le stipule ce genre de contrat, les principaux axes stratégiques concerneront la relance de l’activité économique, la mise en œuvre de la transition écologique (qui pourra se traduire notamment par la rénovation thermique dans les établissements scolaires), ainsi que la consolidation de la cohésion territoriale au sein de l’intercommunalité morétaine.

La concrétisation de ces différents projets va prendre du temps, car chacun fera l’objet d’études préalables, mais le plus important, toujours selon Patrick Septiers, est que tous les investissements puissent aboutir. Les projets mis en avant auront trait notamment à l’amélioration de certains services de proximité, à la rénovation d’équipements sportifs (la piscine de Vernou-la-Celle-sur-Seine, par exemple), ou bien encore l’entretien du réseau routier.

Il faut rappeler que tous ces contrats de relance et de transition écologique s’inscrivent dans le cadre du plan de relance économique et écologique mis en place par le Gouvernement depuis le début de la crise sanitaire il y a bientôt deux ans. L’objectif principal des Pouvoirs publics est d’élaborer des actions concrètes favorisant la reprise de l’activité dans les territoires. La Seine-et-Marne est d’ailleurs un département plutôt actif sur le front des CRTE, car une douzaine de contrats de ce type a déjà été signé depuis 2020.