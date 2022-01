Un couple d’agriculteurs plante 540 arbres à Verdelot

C’est une initiative originale que Géraldine et Vincent Marichal ont prise. Conseillés par la Chambre d’agriculture d’Île-de-France (qui a réalisé une étude technique) et aidés par l’association “Les Planteurs volontaires“, ces agriculteurs ont, en effet, choisi de planter 540 arbres sur leur exploitation de six hectares les 14 et 15 janvier. Une centaine de personnes (170 arbres plantés par 50 élèves de l’école primaire de Verdelot et 370 arbres par 50 volontaires) leur a donnés un coup de main. Si protéger leur terrain contre les vents dominants a motivé ce projet, l’élevage de 12 000 poules pondeuses label Rouge (qui a nécessité la construction de deux grands poulaillers en 2021) a également incité Géraldine et Vincent à se lancer dans cette plantation géante. Les rangées d’arbres vont, en effet, constituer autant d’abris pour ces animaux réputés craintifs. Au total, c’est une dizaine d’essences locales (érables, charmes, sureaux, noisetiers…) qui a été sélectionnée.