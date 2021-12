Un coup de pouce de 500 euros pour digitaliser son activité

Pour être éligible à cette aide financière, l'entrepreneur doit avoir effectué des dépenses de numérisation entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin prochain. Il existe deux types de dépenses :

l'achat ou l'abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne (site e-commerce ou promotionnel, gestion des stocks, des commandes, des livraisons, logiciel de caisse…) et l'accompagnement à la numérisation par un consultant

privé, référencé sur ce téléservice.

Les documents demandés sont une ou plusieurs factures datées entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021 (le montant total des factures déposées doit être supérieur ou égal à 450 euros) et une pièce d'identité du déclarant. Pour les factures datées entre le 28 janvier et le 30 juin 2021, le délai pour effectuer la demande est allongé jusqu'au 31 juillet. Enfin, un contrat de prestation peut être réclamé si la demande n'est pas faite par le bénéficiaire, mais par un tiers déclarant (expert-comptable, société de portage…).

Le bénéficiaire s'engage à communiquer sur la contribution financière de l'État, au titre de France Relance, à cette opération, avec la mention “Ce projet a été financé par le gouvernement dans le cadre du plan de relance''. Il devra en faire état sur l'ensemble des documents de communication relatifs au projet financé (communiqués de presse, plaquettes, invitations, affiches, supports audiovisuels, sites internet ou intranet, réseaux sociaux…) et lors de manifestations valorisant l'objet du financement. Le logo de France Relance doit être affiché sur tous ces documents.

Les agriculteurs peuvent également bénéficier de cette aide. En effet, le réseau des Chambres d'agriculture a initié un partenariat avec Socleo, créateur de sites de e-commerce. Une remise de 150 euros est appliquée lors de la création d'un site par Socleo. L'exploitant agricole doit être parrainé par une Chambre d'agriculture et cette remise vient s'ajouter aux 500 euros du chèque France numérique.

Renseignements :

www.cheque.francenum.gouv.fr