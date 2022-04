Un conseil municipal des enfants à La Ferté-sous-Jouarre

Présidé par le maire, ce conseil municipal des enfants s’installera en septembre prochain. Il sera composé de huit filles et de huit garçons (deux élèves de CM1 et deux élèves de CM2 par école fertoise) élus par tirage au sort pour un mandat de 18 mois. Leur rôle sera d’élaborer des projets en participant à des commissions animées par des élus municipaux adultes selon trois thématiques (écologie et espaces verts, communication et civisme, solidarité et entraide). L’autre mission de ce conseil sera de favoriser l’émergence d’une conscience citoyenne et de contribuer à transmettre les valeurs de la République.

Pour candidater, il faut remplir un bulletin d’inscription distribué dans les classes de CE2 et CM1 des écoles de la ville ou le télécharger (www.lfsj.fr). Il est à déposer avant le 22 avril dans des urnes situées à la mairie et à la médiathèque. Une candidature par e-mail (conseildesenfants@lfsj.fr) est également possible.