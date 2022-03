Un concours pour les entrepreneurs de 50 ans et plus

Tous les porteurs de projet et créateurs d’entreprise franciliens de moins de cinq ans et âgés de 50 ans et plus peuvent candidater. Ils sont répartis dans trois catégories : généraliste, artisanat et économie sociale et solidaire (ESS). Les dotations vont de 3 000 à 5 000 euros auxquelles s’ajoutent un accompagnement de trois mois par l’incubateur What’s Up Camille ? et des lots d'accompagnement personnalisés offerts par les partenaires de cette opération. Les candidatures sont à déposer jusqu’au 30 avril, puis un jury de présélection se réunira le 25 mai, tandis que le jury final auditionnera les candidats sélectionnés le 15 juin. Le remise des prix sera effectuée dans la foulée.

Lancé en 2020, l'incubateur What’s Up Camille ? regroupe une communauté de professionnels engagés pour permettre un accompagnement spécifique de qualité des entrepreneurs de 50 ans et plus dans leur démarche de création d’entreprise. Cette communauté est composée de créateurs d’entreprise et d’experts favorisant les liens intergénérationnels et l’inclusion.

www.whatsupcamille.fr