Un concert de Lady Gaga en streaming le 30 septembre à Carré Sénart

Le jeudi 30 septembre, le public virtuel et physique pourra écouter Lady Gaga interpréter, en duo avec Tony Bennett, plusieurs titres de son nouvel album intitulé “Love for sale“. Deux possibilités d'écoute s'offriront à lui : soit un espace exclusif réservé aux premiers inscrits et situé au sein des 21 centres commerciaux Westfield en Europe et aux États-Unis (dont celui de Lieusaint) soit en ligne avec une fonction “Watch together“ grâce à laquelle les fans de la chanteuse pourront se retrouver par groupes de six dans leur propre salle privée virtuelle.

Ce partenariat propose ainsi un accès privilégié à la plateforme de streaming “Live.Westfield.com“ et à des espaces exclusifs. Les clients du centre commercial Westfield Carré Sénart pourront notamment accéder à la prévente du nouvel album de Lady Gaga via “Live.Westfield.com“ avant sa sortie officielle prévue le 1er octobre et tenter de gagner un message personnalisé de la star.

L'inscription à ce concert en streaming est ouverte, tandis que les billets pour accéder aux espaces exclusifs (places limitées) seront disponibles à partir du 20 septembre.