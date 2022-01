Un comité de soutien pour Valérie Pécresse

Les élus LR seine-et-marnais battent déjà la campagne pour Valérie Pécresse, candidate à l’élection présidentielle. Un comité desoutien, baptisé “La Seine-et-Marne avec Pécresse !“, a ainsi vu le jour. Il est présidé conjointement par Jean-François Parigi, président du Département, et Valérie Lacroute, maire de Nemours et vice-présidente de la Région Île-de-France. Mais d’autres grandes figures du parti participent également à ce comité à l’image de Christian Jacob, député et président du parti Les Républicains, Jean-François Copé, maire de Meaux (nommé conseiller spécial de la candidate), et Jean-Louis Thiériot, également député. Brice Rabaste, maire de Chelles, sera chargé d’animer la campagne de Valérie Pécresse dans le département.