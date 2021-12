Un collège “Arnaud Beltrame” à Vulaines-sur-Seine ?

Ce nouveau collège, inauguré en Seine-et-Marne après la tragédie de Trèbes, est implanté à Vulaines-sur-Seine, à proximité de Melun, siège de l'École des officiers de la gendarmerie national, (EOGN), dont le colonel Beltrame est sorti major en 2002. Le maire de Vulaines-sur-Seine et le principal du collège ont approuvé cette proposition. Le président du Département a également écrit à la veuve d'Arnaud Beltrame pour obtenir son accord. Cette décision fera ensuite l'objet d'une délibération lors de la séance publique du 15 juin prochain.

Comme le souligne Jean-Louis Thiériot, « le colonel Arnaud Beltrame a fait le choix de ne pas subir, d'affronter à main nue la barbarie et de dire non à l'inacceptable, quel que fût le risque. En ces temps marqués du signe de la violence aveugle, il a donné un visage à l'esprit de résistance, vertu si nécessaire en ces heures difficiles. Il est le premier héros du XXIe siècle en qui tout un peuple peut se reconnaître. Je souhaite donc donner son nom, désormais synonyme de bravoure et d'honneur, au collège de Vulaines-sur-Seine, afin qu'il soit un exemple inoubliable pour nos jeunes et les inspire leur vie entière ».