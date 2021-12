Un circuit vélo d'apprentissage à Lieusaint

L'heureux élu s'appelle Christophe Lechat. Cet habitant de Lieusaint a vu son projet de création d'un circuit vélo d'initiation à la sécurité routière être récompensé dans le cadre de la cinquième édition du budget participatif.

Créé en 2016 et s'inscrivant dans une démarche de démocratie participative et de consultation citoyenne, ce budget est doté d'une enveloppe globale de 100 000 euros. Depuis cinq ans, il a permis d'accompagner de nombreux projets, notamment le parc canin à l'écoquartier et une aire de jeux dans le quartier du Petit Prince.

Cette année, le projet lauréat a donc pris la forme d'un circuit. Véritable espace ludique, ce circuit va permettre à tous, et plus particulièrement aux enfants, d'être sensibilisés à la prévention routière. Cet apprentissage viendra en complément de celui développé au sein des groupes scolaires de la ville dans le cadre du programme “Savoir rouler à vélo” (SRAV) à destination des enfants âgés de six à onze ans. Le circuit est situé sur l'espace engazonné devant le groupe scolaire Jules Ferry. Son aménagement a été l'occasion de valoriser cet espace et d'y développer un îlot de fraîcheur grâce à la plantation d'arbres.

« Voici un projet qui va plaire aux Lieusaintais et en particulier aux enfants », se félicite Hamid Niati, maire adjoint chargé de la démocratie participative, du dialogue citoyen et de l'égalité homme/femme. « Ce circuit vélo arrive à point nommé pour compléter notre Plan vélo qui encourage les déplacements plus écologiques ».

Cette initiative s'inscrit, en effet, dans le cadre du Plan vélo adopté en mai dernier par le Conseil municipal. Ce programme vise, avant tout, à favoriser les mobilités douces et durables, mais ses objectifs sont multiples. Il s'agit notamment de développer l'offre de service et des aides à destination des pratiquants ou des personnes souhaitant se « remettre en selle », d'aménager des itinéraires cyclables et améliorer le stationnement près des commerces, des écoles, des accueils de loisirs et de la gare, de sensibiliser à la pratique et à l'émergence d'une culture commune autour du vélo et de mesurer l'évolution des pratiques.

Ce circuit de sécurité routière sera inauguré officiellement le samedi 3 juillet entre 10h et 12h. Entrée gratuite.

Plaine de Jules Ferry : intersection de la rue Dumaine et de la rue Jules Ferry. Renseignements : 01 64 13 55 54.