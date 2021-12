Un centre de vaccination à Noisiel

La municipalité de Noisiel, en partenariat avec l'Agence régionale de santé (ARS), s'apprête à mettre en place un centre de vaccination. Cette ouverture va permettre de répondre à la forte demande de vaccination liée à l'extension du pass sanitaire. Ne nécessitant pas de prise de rendez-vous, il va constituer une réelle solution à toutes les personnes souhaitant se faire vacciner rapidement.

Il sera ouvert tous les dimanches du mois d'août (1er, 8, 15, 22 et 29 août) au gymnase du Cosom (30, cours des Roches), de 8 heures à 18 heures. Toutes les personnes âgées de plus de 12 ans pourront se faire vacciner sur présentation d'une pièce d'identité et de la carte vitale. C'est le vaccin Pfizer qui sera administré.