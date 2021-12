Un centre de formation européen à Val d'Europe

Accompagné par Disneyland Paris, la conception de la Deloitte University EMEA Val d'Europe a été prise en charge par Nexity. L'opération bénéficie du soutien de l'exploitant Chateauform' et des partenaires financiers KBC Bank et Bpifrance.

Comme le souligne Sami Rahal, directeur général Deloitte France et Afrique francophone, « Dans un contexte d'accélération des mutations technologiques et économiques, nous donnons la priorité à la formation d'excellence et au partage des connaissances des 103 000 collaborateurs Deloitte de la zone Europe Middle East Africa, pour qu'ils accompagnent nos clients dans leur propre transformation avec un haut niveau de performance. Ce projet de nouveau campus implanté sur une zone à fort potentiel, soutenu par de nombreux acteurs institutionnels, nous permet aussi de nous engager dans la vie d'un territoire en tant qu'entreprise citoyenne et responsable. »

Ce campus européen rassemblera des collaborateurs en provenance de toute l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Cinq cents professionnels pourront ainsi être accueillis chaque jour pour des formations axées sur la montée en compétences, les échange sur les meilleures pratiques sectorielles, l'éthique professionnelle et la responsabilité sociale et environnementale…

Le choix de Val d'Europe

Deloitte a choisi Val d'Europe parmi 88 autres sites européens, pour son rayonnement international et son accessibilité. Ce projet d'envergure est emblématique du positionnement de ce pôle urbain majeur. Il représente une nouvelle opportunité de dynamiser le territoire en créant de nombreux emplois aussi bien directs qu'indirects. Mené avec l'appui des partenaires publics au plus haut niveau de l'État soutenu par la Région, le Département de Seine-et-Marne, l'aménageur EpaFrance, Val d'Europe Agglomération et les communes, cette implantation témoigne de la volonté de tous à contribuer pleinement à l'attractivité économique de Val d'Europe.

De son côté, Deloitte s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et la collectivité territoriale, aussi bien au cours de la construction que de la future gestion du complexe.

Le nouveau campus comptera plus de 22 000 m2 dédiés à la formation et à l'hébergement dans les 260 chambres du complexe. L'architecture, créée par Dubuisson Architecture, est moderne et lumineuse, inspirée de l'esprit communautaire des places publiques. De faible hauteur, ce campus d'envergure s'intègre harmonieusement dans le paysage et dans le respect de l'environnement, notamment grâce à l'utilisation de matériaux durables, la mobilisation d'énergies renouvelables et l'installation de points d'eau et d'espaces végétalisés pour stimuler la biodiversité. Tous les espaces intérieurs ont été pensés dans un esprit “comme à la maison” pour que les résidents, quelle que soit la durée de leur séjour, puissent s'approprier les espaces et en comprendre aisément les fonctionnalités.

Un campus pensé pour les utilisateurs

Ainsi que le précise Véronique Bédague, directrice générale déléguée de Nexity, « Nous sommes très fiers d'accompagner Deloitte dans la réalisation de leur campus qui deviendra le point de ralliement identitaire de leurs collaborateurs venus de toute l'Europe pour accéder au parcours de formation d'excellence Deloitte. Développé en partenariat avec Disneyland Paris sur le territoire dynamique de Val d'Europe, il a été pensé pour les utilisateurs. Les usages, les services et les modes de vie ont été définis très tôt dans la programmation pour en faire un lieu d'hospitalité. C'est dans l'ADN de Deloitte, et c'est ce que nous avons traduit en créant une véritable place de village, centrale, généreuse et qui distribue les espaces de vie en assurant la meilleure fluidité entre l'environnement intérieur et extérieur. La composante bois est une dominante chaleureuse sur laquelle Nexity Immobilier d'entreprise a un savoir-faire éprouvé. Nous livrerons un campus impeccable en termes de RSE, exigeant en matière de biodiversité, d'engagements bas carbone et de bien- être pour les usagers. »