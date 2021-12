Un centre de dépistage ouvert à Chelles

C'est la troisième structure officielle ouverte en Seine-et-Marne par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France (ARS) après celles de Lognes et de Dammarie-les-Lys. Les dépistages ont lieu au centre culturel André Malraux et sont réalisés par le laboratoire Armainvilliers du groupe Biofutur. Ils se déroulent du lundi au samedi (de 8 heures à 14 heures, puis jusqu'à 18 heures prochainement). Priorité, le matin, au personnes symptomatiques, cas contacts, personnels soignants et personnels de l'éducation Nationale et accueil tout public l'après-midi. Ouverture prévue jusqu'au 30 juin.

Centre culturel André Malraux, Place des Martyrs de Chateaubriant 77108 Chelles.