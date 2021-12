Un centre commercial cet été à Souppes-sur-Loing

Les habitants de Souppes-sur-Loing l'attendent depuis longtemps. Ce centre commercial comprendra un hypermarché Auchan de 5 600 mètres carrés et une galerie marchande de 1 000 mètres carrés soit 10 boutiques, ainsi qu'une brasserie et une station-service.

Il sera également composé d’une zone artisanale, réservée principalement aux artisans de Souppes. C’était une des conditions de la commune pour accepter le projet. Elle occupera une superficie totale de 37 000 mètres carrés.

Schiever s’occupe également du recrutement de plus d’une centaine d’employés. Selon l’entreprise, le centre commercial Auchan permettra de créer entre 90 et 100 emplois pour l’hypermarché et entre 10 et 20 emplois dans les différentes boutiques de la galerie commerciale.