Un cas d’Influenza aviaire à Fresnes-sur-Marne

La Direction départementale de la protection des populations de Seine-et-Marne (DDPP 77) a signé dernièrement un arrêté visant à déterminer une zone règlementée temporaire autour d’un cas d’Influenza aviairehautement pathogène au sein la faune sauvage. Ce virus était en effet présent sur deux cygnes retrouvés morts le 18 février au bord du canal de l'Ourcq, sur la commune de Fresnes-sur-Marne. L’arrêté préfectoral a mis en œuvre, dans un rayon de cinqkilomètres autour de cette commune, plusieurs mesures : visite par un vétérinaire sanitaire dans les exploitations commerciales (élevages et animaleries) de la zone de contrôle, maintien en claustration des volailles et autres oiseaux captifs (exploitations commerciales et non commerciales, en particulier les basse-cours), respect strict des mesures de biosécurité, interdiction d'entrée et de sortie de toute volaille de son lieu de détention et autre oiseau captif et interdiction des rassemblements d’oiseaux (foires, marchés et expositions). Ces mesures de restriction seront levées à partir du 24 mars si la situation sanitaire s’améliore.

Les 19 communes concernées : Annet-sur-Marne, Carnetin, Charmentray, Charny, Claye-Souilly, Compans, Dampmart, Fresnes-sur-Marne, Gressy, Jablines, Messy, Mitry-Mory, Natouillet, Precy-sur-Marne, Saint-Mesmes, Thieux, Thorigny-sur-Marne, Trilbardou et Villevaudé.