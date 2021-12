Un campus connecté à Nemours

Le dossier, porté par la Communauté de communes du Pays de Nemours et l'Université Paris-Est Créteil (UPEC), a été retenu par la Caisse des Dépôts. Les étudiants du territoire pourront ainsi désormais suivre à distance leur cursus universitaire. Pour cela, ils vont bénéficier de l'accompagnement d'un tuteur depuis des locaux équipés et connectés. Pour cette rentrée 2021-2022, ils seront situés avenue John Fitzgerald Kennedy, à Nemours. L'année prochaine, c'est dans le centre-ville de Nemours (site des Moulins) que les étudiants seront accueillis. Qui va bénéficier de ce campus connecté ? Il sera ouvert aux futurs bacheliers, aux étudiants souhaitant changer de filière, ainsi qu'aux salariés en formation, en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi. Tous les diplômes de l'enseignement supérieur et tous les champs disciplinaires sont accessibles. Il suffit de vérifier, lors de l'inscription, que l'onglet “formation à distance” apparaît bien sur la formation choisie tout en vérifiant les capacités d'accueil du campus, car les places sont limitées. Pour pouvoir suivre une formation à distance, il faut avoir reçu la confirmation de son admission.

Outre sa gratuité (seuls les frais d'inscription sont à régler comme partout), ce nouveau dispositif présente de multiples avantages : salles de cours connectées, encadrement et suivi personnalisés, environnement de travail convivial, économie en temps, transport et logement, ainsi que le droit aux mêmes aides (bourse, CROUS, compte personnel de formation) que pour une formation classique. L'UPEC accompagne tous les étudiants quelle que soit la formation suivie en mettant à disposition ses différents services (orientation, conseils, découverte des outils et de la plateforme numérique de formation, vie étudiante, sport…).

Ce campus connecté est le fruit d'un travail collectif mené par les élus de la ville de Nemours et ceux de la Communauté de communes du Pays de Nemours. « Ce projet a du sens, car il permet de promouvoir l'égalité des chances, affirme Elodie Labe, conseillère municipale de Nemours déléguée à l'emploi, l'enseignement supérieur et à la formation continue. Il offre à des jeunes ou des moins jeunes l'accès à des formations auxquelles ils n'auraient pas pu accéder “physiquement” en raison des temps de trajet trop élevés et du coût de la vie étudiante. »

Au total, 49 nouveaux campus connectés vont être financés et accompagnés pendant cinq ans, dans le cadre du Programme d'investissement pour l'avenir (PIA).

Renseignements : campusconnecte@paysdenemours.fr