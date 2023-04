Un budget en hausse de 5, 7 %

« Avec un endettement qui a diminué de plus de 40 % depuis 2015, nous allons pouvoir poursuivre nos investissements », a déclaré Jean-François Parigi, président du Département, lors de cette séance publique. On pense notamment aux dépenses d’équipement qui vont s’élever à 306,7 millions d’euros.

La construction et la rénovation de collèges, ainsi que les aménagements routiers restent au coeur de ces investissements. Le niveau de nouvelles autorisations de programme se chiffre à 309 millions d’euros : 113, 7 millions d’euros pour les bâtiments des collèges (+ 37 %) et six millions d’euros pour les aménagements routiers et les liaisons douces (+ 150 %), dont cinq millions d’euros pour les aménagements de pistes cyclables.

Pour les routes départementales, l’année 2023 sera marquée par l’amélioration et la sécurisation du réseau existant, ainsi que la poursuite de plusieurs opérations (contournement de Guignes et liaison routière de l’Est francilien) et des négociations avec l’État concernant le projet de reprise des routes nationales 4 et 36 (81, 67 millions d’euros, soit une hausse de 5 %).

701 millions d’euros pour les solidarités

En matière de politiques contractuelles et de contrats ruraux, les dépenses d’investissement s’élèvent à 32, 45 millions avec une augmentation significative pour le contrat intercommunal de développement (+ 26, 5 %), les contrats communaux (+ 131 %), le fonds d’aménagement communal (+ 18, 7 %) et le fonds d’aménagement (+ 70 %).

Enfin, les solidarités représentent 55, 2 % du budget avec une enveloppe de 701 millions d’euros : 222 millions d’euros pour l’insertion professionnelle, 186 millions d’euros en faveur de l’enfance et de la famille (reprise en régie des foyers d’accueil d’urgence, financement de postes de travailleurs sociaux, mesures en faveur des enfants en situation de handicap et protection des mineurs prostitués), 183 millions d’euros pour le handicap (travaux dans les établissements d’hébergement, allocations handicap) et 104, 5 millions d’euros pour les personnes âgées (développement du maintien à domicile). Ces mesures seront complétées par l’augmentation du fonds de solidarité logement (FSL), qui apporte une aide aux ménages en matière énergétique, et par un crédit de 500 000 euros destiné à lutter contre la désertification médicale.

La stratégie financière du Département a été saluée une nouvelle fois par l’agence de notation Standard & Poor’s, qui lui a attribué la note la plus élevée pour une collectivité.