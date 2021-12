Un baromètre pour mesurer les relations start-up/grands groupes

Avec ce baromètre, le réseau, qui est implanté sur le Val d'Europe avec le Village by CA Brie Picardie, se donne pour objectif mesurer l'évolution des relations entre les start-up et les grands groupes. Comme les trois années précédentes, la rapidité, la simplicité et la bienveillance sont les trois principaux critères analysés. Mais cette année, le questionnaire intègrera un nouveau thème : les risques et appréhensions liés à la collaboration entre startups et grands groupes. Le questionnaire est en ligne jusqu'au 12 avril prochain, suite à quoi les résultats seront analysés, avant qu'ils ne soient restitués prochainement. Ouvert à tous, le baromètre consiste en un questionnaire commun variant selon le profil « start-up » ou « grand groupe » composé d'une quinzaine de questions.

« La bonne relation entre les start-up et les grands groupes est la clé de leur réussite respective. Le baromètre nous permet de mesurer l'évolution des attentes et aussi des réalisations. L'année dernière nous avions noté une maturité nouvelle dans la relation même si les différences de rythme dans les process de décisions posent parfois problème », explique Fabrice Marsella, directeur du Village by CA Paris.

« L'année dernière notre étude a montré que les start-up ont pris conscience de leur valeur et sont devenues plus exigeantes dans leur relation avec les grands groupes. Il reste néanmoins des points de friction réciproques. Le sondage de cette année va nous permettre d'analyser le chemin parcouru », ajoute Seddik Jamai, directeur du secteur Fintech chez Capgemini Invent.