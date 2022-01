Un banc solaire connecté à Magny-le-Hongre

Ce mobilier urbain nouvelle génération intéresse de plus en plus les collectivités. Après Cannes, Fréjus ou encore Montbéliard, c’est au tour de la ville de Magny-le-Hongre, au nord du département, d’avoir adopté cette technologie conçue par l’entreprise Include. Le banc connecté, qui y a été installé, possède une autonomie de cinq jourssanssoleil.

Au-delà de l’aspect innovant et écologique, ce banc offre de nombreuses possibilités : commodités avantageuses aux usagers dans leur utilisation quotidienne (wifi public gratuit, station de recharge pour vélos et scooters électriques, prise de courant de secours, éclairage LED), plate-forme d'information qui transmet du contenu et plus grandes attractivité et sécurisation des centres-villes.