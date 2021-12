Un “bain de forêt” à Fontainebleau

La sylvothérapie, ou “bain de forêt” est une relaxation et méditation ayant pour but de diminuer le stress et améliorer la concentration et la vivacité. À la tête de cette expérience : Claude Lagarde, spécialiste en écologie forestière durant 25 ans à l'ONF.

La réservation se fait auprès des conseillères de l'Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau qui propose un tarif de 35 euros pour la séance. Cette dernière ne bravera en aucun cas les mesures sanitaires. Ainsi les gestes barrières, la distanciation sociale et le port du masque seront obligatoires.

Rendez-vous au Parking du Grand Parquet - Fontainebleau