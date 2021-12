Un atelier clandestin de production de cigarettes démantelé près de Meaux

C’est une première en France. Alertés par la police, suite à une réquisition du parquet de Meaux, les agents des douanes de Marne-la-Vallée ont découvert un atelier clandestin de production de cigarettes installé dans le village de Poincy. Cet atelier était dissimulé dans un immense hangar qui abritait plusieurs garages automobiles contrôlés au même moment par des agents de l’Urssaf. A l’intérieur, tout était prévu pour fabriquer de fausses cigarettes d’une marque très connue. Du tabac brut et plusieurs machines (brasseuse, broyeuse et empaqueteuse) ont été, en effet, retrouvés sur place. Les trafiquants confectionnaient même les paquets. Au total, les douaniers ont saisi 7, 6 tonnes de tabac brut et 3, 8 kilos de tabaccoupé, ainsi que tout le matériel. Cinq personnes, présentes au moment de l’intervention des agents de la douane, ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire.