Un appel à projets pour développer les jardins partagés ou collectifs

Lors du premier confinement, au printemps 2020, la question de l'accès à une alimentation locale, saine et économique s'est particulièrement posée dans les zones urbaines et périurbaines. Les jardins partagés et collectifs existants avaient permis de répondre à ces questions, notamment pour des personnes rencontrant des difficultés financières et sociales.

À cette occasion, il a été démontré qu'un jardin partagé ou collectif présentait plusieurs avantages, notamment en termes de santé, de bien-être, de sociabilisation et d'enjeux environnementaux et climatiques. En donnant l'occasion aux citadins de se confronter à des formes de production agricole, même à petite échelle, ces espaces cultivés permettent de créer du lien entre monde rural et urbain et de reconnecter les citadins aux cycles du vivant.

Le plan de relance national « France Relance » prévoit ainsi une mesure pour le développement de ces structures agricoles. En charge de ce volet, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a souhaité engager un déploiement plus massif des jardins partagés ou collectifs dès le début de cette année. Ce sont donc 17 millions d'euros qui ont été fléchés dans le plan de relance pour le développement de ce type de jardins (déjà existants ou à créer) dans les zones urbaines ou périurbaines, sur l'ensemble du territoire national.

En Seine-et-Marne, une enveloppe de 390 000 euros a été allouée au conseil départemental. Cet appel à projets a débuté le 15 février. Les dossiers de candidature seront étudiés par un comité de sélection qui se réunira à quatre reprises tout au long de cette année et au début de la prochaine. Les dates retenues sont le 26 mars, le 14 juin, le 18 octobre et le 17 janvier 2022.

Renseignements et inscriptions :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aap-jpc-volet-b-77 et

ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.fr (préciser « AAP jardins partagés » dans l'objet du mail).