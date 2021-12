Un air de Scandinavie à Sénart

En résonance avec l'identité de Sénart, Artenova Immobilier a construit 70 maisons très colorées dans un esprit scandinave, caractérisées par un décor champêtre grâce aux pergolas végétalisées à l'avant des maisons. Un programme unique qui intègre une trame verte particulièrement soignée, composée de haies bocagères, de cépées (jeunes tiges) et d'arbres fruitiers, répondant aux exigences de développement durable et participant à la biodiversité du territoire.

Les Villas Pastel se situent face au golf de Greenparc, au sein du quartier de la Clé de Saint-Pierre, créé en 2012 pour conforter le centre-ville de Saint-Pierre-du-Perray, commune située en plein cœur de Sénart, sur le trajet du T Zen qui amène au RER D à Moissy-Cramayel. L'EPA Sénart avait lancé un appel d'offres en 2014 afin de répondre à la fois aux attentes des futurs habitants à la recherche d'habitat individuel et aux directives gouvernementales de densification et de développement durable. Le quartier de la Clé de Saint-Pierre allie équipements publics - tels qu'un groupe scolaire, une maison d'assistantes maternelles, une aire de jeux - et nature, avec la mise en valeur d'une trame verte et bleue, ainsi que des cheminements doux et une piste cyclable. Le paradis pour les jeunes familles.

Sénart est un vaste territoire très dynamique qui se développe sur 12 000 hectares, dont 2 000 ha de forêt, soit la superficie de Paris et du Bois de Boulogne réunis. Ses 118 000 habitants représentent une des populations les plus jeunes d'Île-de-France, selon l'Insee, avec deux tiers des résidants de moins de 40 ans et 58 500 actifs. Sénart compte près de 4 300 entreprises et 43 300 emplois.

En outre, ce territoire continue d'accueillir de nouvelles entreprises comme Sarenza (65 emplois permanents et jusqu'à 650 en période de soldes), Leroy Merlin (350 emplois), le groupe suédois Assa Abloy, fabriquant de portes et serrures (150 emplois), et le producteur japonais de mobilier plastique Iris Ohyama (150 emplois). Chaque année, l'Opération d'intérêt national, génère la création de plus de 1 000 emplois et la construction d'environ 1 000 logements. Sénart n'a donc pas fini de se développer.