Un 700e magasin Biocoop ouvert à Claye-Souilly

Dédié à la consommation responsable et éthique, ce nouveau magasin proposera des produits bios de qualité répondant aux critères d'exigence du réseau. Ce nouveau venu, le 700e du groupe Biocoop, sera implanté dans la zone d'activités des Sablons, à Claye-Souilly, afin de toucher un large public. D'une superficie de 380 m2, il aura vocation à offrir à ses futurs clients une gamme de produits frais et gourmands tout en faisant la part belle aux options “vrac” et “zéro déchet”.

Situé géographiquement en Plaine de France, au nord de la Seine-et-Marne et non loin du département de la Seine-Saint-Denis (qui est dépourvu d'une offre bio), ainsi que de la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles-de-Gaulle, ce nouveau site bénéficiera également de la proximité de zones pavillonnaires, du trafic routier de la Nationale 3 et de la Francilienne.

« Grâce à l'expérience accumulée, ce nouveau magasin se veut simple, efficace et à dimension humaine pour rendre le bio et le local accessibles à tous, souligne Sylvain Meurot, le gérant. Notre équipe de neuf salariés est prête pour accueillir et accompagner les clients dans leur choix de consommation plus responsable. Après une expérience salariée de près de trois ans dans le réseau Biocoop au Raincy, à Chelles et à Saint-Thibault-des-Vignes, j'ai souhaité logiquement concrétiser ce projet qui correspondait à ma quête de sens. »

Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis plus de 30 ans, Biocoop repose sur un réseau d'indépendants engagés (consommateurs, producteurs, salariés, commerçants). En 2019, ce modèle coopératif unique regroupait plus de 630 magasins (dont plus de 70 ont été ouverts en 2019) et 3 200 fermes partenaires. Précurseur et moteur, Biocoop revendique « l'agriculture biologique pour tous » et inscrit sa démarche au Cœur d'une charte appliquée par l'ensemble des acteurs du réseau. Biocoop compte également trois filiales : STB (Société de Transport Biocoop), Biocoop Restauration et Défibio. Cette dernière accompagne financièrement ses partenaires professionnels (producteurs, transformateurs et magasins).

ZAC des Sablons, 9 bis rue Jean Monnet Claye-Souilly.

www.biocoop-clayesouilly.fr.

Tél. : 01 60 94 41 52. Ouverture à partir du 18 mars, du lundi au samedi (10 h-20 h hors période de couvre-feu).