Un 5e collège à Melun pour 2027

A Melun, les quatre collèges publics actuels ne permettront bientôt plus d’absorber l’afflux d’élèves supplémentaires. C’est la raison pour laquelle le Département avait demandé à la mairie d’identifier un terrain sur son secteur nord. Mais en l’absence de solution, la décision a été prise de construire un 5e collège sur un site dont le conseil départemental est propriétaire rue de Belle Ombre. Ainsi, l’ancienne école d’institutrices (devenue un institut universitaire de formation des maîtres), fermée depuis 2015, va être réhabilitée pour accueillir ce nouvel établissement scolaire. Le coût de l’opération, estimé à 42,4millions d’euros, sera intégralement à la charge du Département.

« Le choix d’un terrain départemental est une première dans le cadre d’une opération de construction de collège. En optant pour le site de l’ex-IUFM, le Département choisit de réhabiliter un bâtiment historique en friche et ne consommera donc pas de nouveaux espaces naturels », déclare Christian Robache, vice-président du Département en charge de la sécurité et des bâtiments départementaux. A noter que les nouveaux dispositifs mis en œuvre cette année (salle de confiance et bureau de médiateur départemental) seront intégrés à la construction.

Une refonte de la carte scolaire nécessaire

Le collège ouvrira ses portes à la rentrée 2027 avec une montée en charge progressive et une ouverture partielle des locaux pour les classes de 6e dans un premier temps. L’implantation de ce futur collège dans le secteur sud de Melun nécessitera une refonte de la carte scolaire, afin de désengorger les collèges. « Nous ferons en sorte que les quartiers concernés par cet ajustement ne soient pas impactés par la refonte prévue pour la rentrée 2027 », précise Xavier Vanderbise, vice-président en charge des collèges.

En complément de la refonte de la carte scolaire, le Département a mis en oeuvre plusieurs aménagements matériels dans les collèges melunais afin d’adapter les établissements aux sureffectifs croissants et d’optimiser le cadre de vie des collégiens. Ces aménagements concernent les collèges Frédéric Chopin (+ 250 places) et LesCapucins (+50 places), tandis que des bâtiments démontables ont été installés au collège Pierre Brossolette pour augmenter provisoirement sa capacité à 850 places (soit + 200 places). Des travaux d'aménagements intérieurs y ont été également effectués.