Ukraine : une mère et sa fille accueillies à Vulaines-sur-Seine

Olena et sa fille Ilona, 13 ans, sont hébergées à Vulaines-sur-Seine depuis le 10 mars. La municipalité et son service social les ont logées dans un appartement. Cette famille ukrainienne a dû quitter son pays envahi et bombardé par l’armée russe depuis le 24 février. Leur appartement, situé à dans la ville de Kharkiv, a été détruit par un bombardement. Leur périple a duré neuf jours avec un passage notamment par la Pologne où elles ont pu monter dans un train. Le choix de la France a été dicté notamment par la présence d’une cousine éloignée installée à Paris. Olena espère retourner dans son pays (où son mari est resté pour combattre les soldats russes) dès que la situation le permettra. En attendant, sa fille va être scolarisée au collège Arnaud Beltrame.