Uber Eats est arrivée à Meaux

Il est désormais possible de se faire livrer en moins de 30 minutes et sans minimum de commande de 11 h

à 23 h. Vingt-huit restaurants sont d'ores et déjà partenaires : Délices de l'Orient, Eat Sushi, Le Chic Pitz, KFC, Pyramide, Villa Roma , O' Street Food, Harlem Food, McDonald's, Ercieyes, Di Napoli Pizza, Subway, La Villa Indienne, Chicken Spot, Bagel Corner, Léon de Bruxelles, Salam, OKB au Kebab, O'Tacos, Pizza Regina, Sakura, Palais du Kohistan, Tatooine Cafe, Chick'end Cafe, Pronto Pizza, Kab'House.

L'application est déjà disponible dans 141 agglomérations françaises.