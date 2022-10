Uber Eats continue de tisser sa toile

C’est en 2016 qu’Uber Eats a débarqué en France. Deux ans plus tard, ce service de livraisons de repas investissait la Seine-et-Marne et Champs-sur-Marne fut la première commune à l’accueillir. Près de 70 villes vont ensuite se connecter à l’application. Quatre ans plus tard, celle-ci présente un bilan largement positif avec plus de885 000 Seine-et-Marnais touchés, soit plus de 80 % de la population totale du département. Il est vrai que la pandémie de Covid-19 et les confinements successifs, en 2020 et 2021, ont contribué à ce succès commercial, “boostant“ l’activité par la force des choses.

Si les habitants ont été au rendez-vous, restaurateurs et commerçants n’ont pas été en reste. En effet, plus de 950 d’entre eux utilisent l’application Uber Eats et proposent ainsi leurs plats et produits en livraison ou à emporter.

Ca roule à Fontainebleau

En 2021, imitant plusieurs autres communes connectées (Coulommiers, Meaux, Montereau-Fault-Yonne et Dammartin-en-Goële), c’est la ville de Fontainebleau qui adoptait à son tour ce mode de consommation. Un an tout juste plus tard, Uber Eats s’est fondue dans le paysage local. « Le lancement de notre activité a permis aux Bellifontains d’avoir accès, non seulement, à une grande diversité de cuisines en livraison et à emporter, mais aussi de pouvoir se faire livrer leurs courses et produits du quotidien à domicile en moins de 30 minutes », explique Maxime Delevaux, chargé de l’expansion d’Uber Eats en France.

L’implantation de l’application a également permis aux restaurateurs de Fontainebleau d’accroître leur activité, ainsi que leur visibilité. Aujourd’hui, c’est plus d'une vingtaine de restaurants qui sont inscrits et qui proposent diverses variétés de cuisines allant des classiques (burgers et pizzas) à des restaurants exotiques (mexicains, thaïlandais ou corses). La zone de livraison s’étend au-delà de Fontainebleau et couvre également Avon, Samoreau, Vulaines-sur-Seine, Samois-sur-Seine et Héricy.

« Notre ambition est de continuer à diversifier la sélection de restaurants pour répondre à toutes les envies, développer notre couverture au sein du département et de proposer toujours la meilleure expérience de livraison possible », ajoute Maxime Delevaux.