Uber Eats arrive à Nemours

Après Coulommiers, Dammartin-en-Goële, Fontainebleau, Meaux et Montereau, c’est au tour de la ville de Nemours d’accueillir les livreurs d’Uber Eats. Avec plus de 70 communes seine-et-marnaises intégrées à son réseau, l’application de livraison de repas et de courses à domicile couvre désormais 85 % du département.

Livraisons en moins de 30 minutes

A Nemours, les livraisons s’effectuent en moins de 30 minutes et sans minimum de commande de 11 heures à 14 h 30 et de 18 heures à 23 heures parmi six restaurants partenaires (Chicken Food, MA.SU, Chez Nous, Pizza Express, le Ring III et le Churrasco).

« Ce lancement va permettre aux restaurateurs d’accroître leur activité et leur visibilité. Les prochaines semaines seront consacrées à l’élaboration de nouveaux partenariats avec d’autres restaurateurs et à l’extension de notre zone de livraison », explique Maxime Delevaux, responsable des opérations d’Uber Eats en Seine-et-Marne.