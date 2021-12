Uber Eats arrive à Fontainebleau

Uber Eats va renforcer sa présence dans le département après Coulommiers, Dammartin-en-Goële, Meaux et Montereau. Il sera donc désormais possible aux amateurs de petits plats de se faire livrer en moins de 30 minutes et sans minimum de commande de 11 heures à 14 h 30 et de 18 heures à 23 heures. 11 restaurants bellifontains sont partenaires d’Uber Eats : Boom Coeur, Buffalo Grill Fontainebleau (à Avon), Chic and Blo, Domaine du Magnat, Manhattan, Nouveau Itouya, Pizza Fresca, Pizza Rella, Sandwicherie Etape, Subway et Wam’s.