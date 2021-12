Uber Eats a séduit 69 communes

En 2021, Uber Eats a poursuivi avec succès son maillage de la Seine-et-Marne. Après Coulommiers et Meaux en mars, ce sont Montereau-Fault-Yonne (mai), Dammartin-en-Goele (juin) et dernièrement Fontainebleau (octobre) qui ont rejoint la soixantaine d’autres communes seine-et-marnaises connectées à l’application spécialisée dans la livraison de repas et de courses.

C’est en 2016 qu’Uber Eats a débarqué en France, à Paris plus précisément, pour y proposer ses services. Forte de son succès, l’application a rapidement étendu sa couverture géographique en Île-de-France, afin de répondre à une demande croissante des restaurateurs et de leurs clients franciliens. Aujourd’hui, l’application propose l’accès à la livraison de repas et de courses dans près de 300 agglomérations et couvre plus de 60 % de la population française.

La Seine-et-Marne est également concernée par le phénomène. La première ville dans laquelle Uber Eats s’est lancée a été Champs-sur-Marne, en 2018.

Aujourd’hui, l’application est présente dans 69 communes du département, touchant ainsi plus de 885 000 habitants, soit 62 % de la population totale du territoire seine-et-marnais. Un vrai succès commercial. Les restaurants et les commerçants locaux ont également répondu présent, puisque plus de 950 d’entre eux utilisent l’application Uber Eats, et grâce à elle, proposent leurs plats et produits en livraison ou à emporter.