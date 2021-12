TZEN 2 : Jean-Jacques Barbaux défend une approche globale et concertée

« Quel projet de territoire souhaitons-nous autour de Melun ? Comment ce projet de territoire peut-il s'intégrer dans une vision de développement ? La réponse à ces questions passera par un pilotage global permettant une approche concertée et partagée du TZEN 2 et des dossiers qui lui sont liés », a souligné Jean-Jacques Barbaux, président du Département de Seine-et-Marne. Pour la première fois, l'ensemble des territoires et des administrations concernés se sont rassemblés. Une initiative qui sera renouvelée dans les mois à venir par le Conseil départemental.

Le tour de table a démontré la pertinence d'un traitement global de ces dossiers : la desserte du TZEN 2, les ponts de désenclavement et la requalification du quartier de la gare de Melun. Jean-Jacques Barbaux a rappelé le fort investissement du Département pour le TZEN 2 (60 millions d'euros) et l'impérieuse nécessité de la collégialité dans ce dossier au bénéfice de l'attractivité des secteurs de Sénart, de Melun et, plus largement, de tous les Seine-et-Marnais.

Selon le Département, Les évolutions attendues de la démographie, la multiplicité des projets dans les agglomérations mais aussi à leurs abords, exigent un pilotage global, associant ces agglomérations tout autant que l'État, la Région et le Département.