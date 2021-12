“Trouver sa maison en Île-de-France” : Fontainebleau à la 5e place

56 communes franciliennes de plus de 10 000 habitants avaient été sélectionnées. Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) a terminé en tête, devant Versailles (Yvelines) et Orsay (Essonne). Classée cinquième, Fontainebleau dispose d'une forte attractivité. Avec des prix moyens de 3 000 euros/m², la ville séduit les acquéreurs de maisons en quête d'espaces. Les autres communes seine-et-marnaises classées sont Claye-Souilly, Ozoir-la-Ferrière, Moret-sur-Loing-et-Orvanne et Vaux-le-Pénil.