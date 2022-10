Trophées “Zéro Phyt’Eau“ : 19 nouvelles communes récompensées

Depuis 2013, date de la création des trophées “Zéro Phyt’Eau“, le Département de Seine-et-Marne distingue les communes qui n’utilisent plus de pesticides depuis au moins deux ans pour entretenir leurs espaces publics. Extrêmement polluants, ces pesticides sont néfastes pour l’environnement, contaminent les sols, les eaux et les nappes phréatiques et représentent une menace pour la santé. A travers également le Service de l’eau potable et des milieux aquatiques (SEPoMA), le Département et ses partenaires intensifient leurs actions de lutte contre les pollutions diffuses des eaux.

Cette année, 19 nouvelles communes ont été récompensées. Au total, ce sont 196 collectivités qui ont stoppé l’utilisation de pesticides en Seine-et-Marne. « Aujourd’hui, 98 % des communes sont suivies par nos services et nos partenaires dans le cadre de la démarche “Zéro Phyt’Eau“. C’est un véritable succès qui répond à une nécessité impérieuse, celle de la protection de notre environnement et de la biodiversité qu’il abrite », se réjouit Béatrice Rucheton, vice-présidente du Département en charge de l’environnement.

80 000 euros mobilisés

« Cette cérémonie a été aussi l’occasion de rappeler et de valoriser tout le travail d’accompagnement technique réalisé par le service de l’eau potable et des milieux aquatiques du Département et par nos partenaires (Aqui’Brie et Seine-et-Marne Environnement). C’est cet accompagnement technique et financier qui, allié à l’engagement des communes, fait tout le succès de cette démarche. Ainsi, en 2021, ce sont près de 80 000 euros qui ont été mobilisés pour aider les communes à investir dans le “zéro phyto“ », complète Jean-Marc Chanussot, conseiller départemental délégué à l’eau et l’assainissement.

Les lauréats 2022 : Beauchery-Saint-Martin, Bois-le-Roi, Boissettes, Boitron, Brie-Comte-Robert, Chambry, La-Chapelle-la-Reine, Collégien, Egligny, Gressy, La-Houssaye-en-Brie, Lognes, Maincy, Montcourt-Fromonville, Obsonville, Pontcarré, Rampillon, Thorigny-sur-Marne et Tousson.