Trophées de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais

Les candidatures aux trophées 2016 de la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais sont ouvertes jusqu'au 17 juin. Pour avoir une chance d'être lauréat de ces prochains trophées, il faut être impliqué dans le développement durable au sein de l'une des 126 communes concernées en menant « une action concrète et participative mettant l'accent sur les relations entre l'homme et la nature ».